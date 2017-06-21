Новороссия сегодня: поджатый хвост Порошенко и «Минск-2», Киев тянет руки к керамике Славянска

В Избранное

Скопировать

Донбасс, 21 июня. После встречи Порошенко с Трампом Киев заговорил о выполнении «Минска-2», украинская Генпрокуратура ищет «покупателя» для Славянского керамического комбината, как псевдожурналисты дурят людей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Альтернативы «Минску-2» нет

Минские соглашения остаются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе. Именно таков основной результат встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко. И очередная «перемога» украинского лидера заключается в неизменности прописанных пунктов «Минска-2», о чем заявил сам Порошенко сразу после встречи с американским коллегой: «Я не вижу в этом необходимости (в изменении минского формата. — Прим. ФАН)».

Хотя ранее украинская сторона на переговорах в Минске активно пыталась навязать посторонние темы, всячески размывала повестку дня, а украинские политики вовсю трубили о необходимости переформатирования процесса урегулирования, Трамп, видимо, расставил все по местам.

На себе это ощутили и жители народных республик Донбасса, которые почувствовали значительное снижение количества обстрелов. Число мин и снарядов не превысило за сутки 400 штук, а обстрелы носили более локальный характер и были, в основном, направлены на позиции вооруженных сил ДНР и ЛНР.

Социальный геноцид и вымогательство в Славянске

Славянск — это цитадель освободительного движения Новороссии, но город оккупирован киевскими силовиками. Визитной карточкой, гордостью и основным источником экономики города (более 50%) всегда были керамические изделия, изготавливаемые из ценных пород глины с добавлением органических элементов. Продукция славянской керамики была известна и ценна во всем СССР, а после распада и провозглашения Украиной независимости экспортировалась в Россию, Казахстан и страны СНГ.

Но Генпрокуратура Украины по распоряжению сверху остановила работу керамических цехов по причине продажи изделий в Россию. Жители Славянска в Донецкой области возмущены тем, что в городе закрылись цеха по производству керамики, которые долгие годы обеспечивали местное население работой. Десятки тысяч людей могут остаться без единственного источника заработка.

Но это был лишь предлог.

«Рынок керамики — это очень толстая жила, на которую в очередной раз после притязаний Виктора Януковича обратили внимание в Киеве, — рассказал корреспонденту ФАН источник в Славянске. — Предприниматели поговаривают, что формальных причин закрывать производство не было. Причина всему — деньги: в Генпрокуратуре сейчас устанавливают размер дани за этот бизнес».

Вбросы псевдожурналиста Казанского

Иногда складывается впечатление, что темы для информационных вбросов «незалежными» СМИ исчерпаны полностью. И на помощь пропагандистам приходят псевдожурналисты, называющие себя информированными блогерами, которые «на коленке» штампуют унизительные вбросы, а украинские СМИ с охотой тиражируют эти «новости с оккупированных территорий», не обременяя себя проверкой фактов.

Так, буквально накануне представитель вышеозначенного сообщества Денис Казанский выложил в Сеть фотографию трамвайного билетика из Донецка (который, вполне вероятно, сам же и сделал), где на старом украинском бланке билета проставлен штамп с ценой в 8 российских рублей, что практически втрое превышает реальную.

А теперь факты. Корреспондент ФАН проехал на общественном транспорте ДНР (трамвай, троллейбус и автобус). Везде билеты единого образца, изготовленные на фирменных бланках с символикой Донецкой народной республики, имеющие серийные номера и защищенные от подделок. Но, самое главное — цена, которая составляет 3 российских рубля для всех указанных выше видов транспорта. Тем временем в Днепропетровске и Харькове, которые сопоставимы по населению с Донецком, тариф на троллейбус составляет 2,5 гривны (5 рублей 50 копеек), а в Киеве — 4 гривны (8 рублей 80 копеек).

Оговорка украинских СМИ «по Фрэйду»

«Жители оккупированных районов Донбасса ринулись оформлять биометрические паспорта, чтобы ездить в ЕС» — это заголовок сюжета, транслируемого на телеканале опального олигарха Игоря «Дяди Бени» Коломойского.

На самом деле, сюжет был снят в Красноармейске — городе Донбасса, оккупированном украинскими силовиками. Корреспондент ТСН, готовившая репортаж, видимо, плохо знакома с реалиями боевых действий в Донбассе. Она назвала жителей Авдеевки и Доброполья жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса, которые, несмотря на страх, приехали в Красноармейск оформлять биометрические паспорта Украины для безвизового посещения ЕС.

Все бы ничего, но только Авдеевка и Доброполье находятся под контролем киевских силовиков. Вот и получилась «оговорка по Фрэйду».