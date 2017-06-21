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Происшествия
Полуторагодовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Волгограде
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Полуторагодовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Волгограде

15:18  21 Июня 2017
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Полуторагодовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Волгограде

Волгоград, 21 июня. В Волгограде госпитализировали полуторагодовалую девочку, которая выпала из окна дома на улице Удмуртской. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Накануне вечером малышка осталась без присмотра родителей и облокотилась на москитную сетку, которая порвалась. Девочка выпала из окна на втором этаже и получила множественные травмы. Сейчас она находится под присмотром врачей. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося в рамках проверки, передает «Свободная пресса».

Добавим, ранее в Челябинске с балкона четвертого этажа сорвалась девушка, в квартире остался ее годовалый ребенок. Как сообщили URA.RU в следственных органах, она могла поправлять антенну и упасть вниз.

Алексей Громов
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