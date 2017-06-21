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Политика
Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за сближения Су-27 ВКС РФ с истребителем НАТО
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Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за сближения Су-27 ВКС РФ с истребителем НАТО

15:20  21 Июня 2017
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Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за сближения Су-27 ВКС РФ с истребителем НАТО

Стокгольм, 21 июня. Российский посол в Швеции приглашен в министерство иностранных дел страны после сопровождения Су-27 ВКС РФ на близком расстоянии шведского военного самолета, сообщили в пресс-службе МИД Швеции.

«Российский посол приглашен в МИД Швеции в ближайшее время для разговора, в том числе и об инциденте, о котором сегодня сообщило ведомство ВС Швеции», — констатировали в внешнеполитическом ведомстве Швеции.

Ранее в вооруженных силах Швеции заявили, что инциденту с Су-27 и истребителем НАТО в небе Балтийским морем следует уделить особое внимание, так как «расстояние между самолетами одно время было очень коротким».

Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за сближения Су-27 ВКС РФ с истребителем НАТО

Ранее самолет НАТО F-16, пытавшийся приблизиться к самолету, на борту которого находился глава Минобороны Сергей Шойгу, ретировался после маневра воздушного эскорта Су-27.

Катерина Тимошенская
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