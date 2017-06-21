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Пятый полет лайнера МС-21 длился более двух часов
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Пятый полет лайнера МС-21 длился более двух часов

16:17  21 Июня 2017
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Пятый полет лайнера МС-21 длился более двух часов

Москва, 21 июня. Воздушное судно МС-21-300 провело в небе более двух часов в рамках пятого тестового полета. Об этом в среду сообщила пресс-служба корпорации «Иркут». 

По данным компании, полет длился 2 часа 10 минут. В ходе полета лайнер в полной мере выполнил тестовое задание, которое включало в себя испытание крыла.

«В том числе речь идет о приземлении лайнера в посадочной конфигурации механизации крыла с убранным шасси», — следует из сообщения.

Напомним, ранее глава корпорации Олег Демченко рассказал, что МС-21-300 обязан выполнить 30-40 полетов для подтверждения заявленных параметров в рамках заводских тестов.

МС-21 — пассажирское воздушное судно, которое может вместить на борту от 150 до 211 человек. 

#самолет #мс-21 #иркут #полет #тесты
Дана Балан
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