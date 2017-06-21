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Украина
Максакова рассказала, как идет расследование убийства Вороненкова
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Максакова рассказала, как идет расследование убийства Вороненкова

19:04  21 Июня 2017
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Максакова рассказала, как идет расследование убийства Вороненкова

Киев, 21 июня  Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что сотрудничает с украинскими правоохранителями по делу об убийстве  ее супруга в Киеве и убеждена, что следствие идет по верному пути.

Оперная дива Мария Максакова заявила, что признана потерпевшей стороной и сотрудничает со следствием по делу об убийстве супруга Дениса Вороненкова. «Я могу с ответственностью заявить, что следствие находится на верном пути», — прокомментировала она ход расследования.

Ранее украинская Генпрокуратура заявила о задержании жителя Павлограда, который подозревается в причастности к убийству экс-депутата ГД. Напомним, что Вороненков был застрелен в конце марта, исполнитель был ранен и позднее скончался в госпитале. Украинское силовое ведомство считает, что у убийцы были помощники.

Ирина Селезнева
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