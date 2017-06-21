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Минск, 21 июня. Закон о реинтеграции Донбасса предполагает переход к полномасштабным боевым действиям, а также введения военного положения. Об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Подмена «особого статуса» на некую новую субстанцию, попытки навязать военное положение вместо реальных шагов по мирному урегулированию – прямое противоречие Минским соглашениям. Любые шаги в эту сторону свидетельствуют о выходе Украины из Минского процесса», — сказал Дейнего.

Ранее стало известно, что администрация президента Украины разработала план действий, который предполагает прекращение боевых действий в Донбассе и «мирную реинтеграцию» ДНР и ЛНР, передает «360».