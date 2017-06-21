Тюменские подростки стали мишенью для педофилов из-за ошибки детского центра

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Тюмень, 21 июня. Детский центр в Тюмени обнародовал персональные данные подростков, которые направлялись на летний отдых.

Имена, фамилии, адреса, телефоны и прочая информация личного характера была опубликована на сайте госзакупок вместе с договором, заключенным с оздоровительным лагерем, в который отправлялись дети.

«Опубликование подобных данных о несовершеннолетних детях учетных категорий в открытом доступе является нарушением действующего законодательства о защите персональных данных и ставит их в опасность. Этим могут воспользоваться преступники и педофилы», — отметил один из активистов Народного фронта.

Представители регионального управления Роскомнадзора пояснили Ura.ru, что учреждения должны публиковать не только договоры, но и приложения к нему, однако, что касается несовершеннолетних, нужно было взять согласие родителей.