Кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»: Федун пошутил о новых санкциях США

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Москва, 21 июня. Совладелец «Спартака» и глава совета директоров футбольного клуба Леонид Федун предположил, что санкции США против ИФД «Капиталъ» могут быть связаны с нелюбовью Вашингтона к «Спартаку».

«Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА», — пошутил Федун.

Во вторник Минфин США расширил список санкций в отношении российских компаний и физических лиц из-за ситуации на Украине. В частности, в список попали 38 новых компаний, включая ИФД «Капиталъ» и якобы принадлежащий ему четырехзвездочный отель Riviera Sunrise Resort & Spa. В список также попала глава правления группы Ольга Плаксина.

Представители ИФД «Капиталъ» заявили, что готовятся подать апелляцию на решение США о включении компании в санкционный список.