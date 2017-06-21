Президент Бразилии поделился с Путиным успехами в борьбе с инфляцией

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Бразилиа, 21 июня. Президент Бразилии Мишел Темер рассказал об успешной борьбе с инфляцией в стране на встрече с главой России Владимиром Путиным.

Темер заявил, что у России и Бразилии много общего, включая огромные территории, большое население и экономические подходы. Кроме того, страны объединяет успешная борьба с инфляционными процессами.

«Достаточно будет сказать, что когда я занял пост президента Бразилии в прошлом году, то я принял экономику с уровнем инфляции порядка 10%. Сейчас нам удалось снизить инфляцию до 3,6%, так что, сами видите, снижение было весьма впечатляющим», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин причислил Бразилию к приоритетным и наиболее важным партнерам в Латинской Америке.