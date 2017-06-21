Трамп должен быть реалистом: глава МИД Кубы прокомментировал санкционную риторику США

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Гавана, 21 июня. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп денонсировал соглашение о либерализации отношений с Кубой, Гавана остается открытой к диалогу с Вашингтоном и ожидает от Белого дома шагов по стабилизации отношений. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья выразил надежду на то, что в Трампе победит практичный и трезво мыслящий предприниматель и реалист.

«Кубинское правительство полностью расположено к диалогу, к сотрудничеству и к переговорам по актуальным двусторонним вопросам при условии отсутствия угроз нашей независимости и самоопределению, — отметил кубинский министр. — Однако Трамп повторяет то, что делали десять президентов до него».

По словам Парильи, риторика и решения Трампа в отношении Кубы совершенно бессмысленны и возвращают ситуацию ко временам холодной войны. В такой ситуации, отметил министр в беседе с RT, против США выступит не только вся Латинская Америка, представители которой давно требуют прекращения политики санкций в отношении Кубы, но и Европа, поскольку европейские банки пострадали от новой блокады Кубы больше всех.