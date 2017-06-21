Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Трамп должен быть реалистом: глава МИД Кубы прокомментировал санкционную риторику США
Triangle Created with Sketch.

Трамп должен быть реалистом: глава МИД Кубы прокомментировал санкционную риторику США

15:27  21 Июня 2017
326

Трамп должен быть реалистом: глава МИД Кубы прокомментировал санкционную риторику США

Гавана, 21 июня. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп денонсировал соглашение о либерализации отношений с Кубой, Гавана остается открытой к диалогу с Вашингтоном и ожидает от Белого дома шагов по стабилизации отношений. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья выразил надежду на то, что в Трампе победит практичный и трезво мыслящий предприниматель и реалист.

«Кубинское правительство полностью расположено к диалогу, к сотрудничеству и к переговорам по актуальным двусторонним вопросам при условии отсутствия угроз нашей независимости и самоопределению, — отметил кубинский министр. — Однако Трамп повторяет то, что делали десять президентов до него».

Трамп должен быть реалистом: глава МИД Кубы прокомментировал санкционную риторику США

По словам Парильи, риторика и решения Трампа в отношении Кубы совершенно бессмысленны и возвращают ситуацию ко временам холодной войны. В такой ситуации, отметил министр в беседе с RT, против США выступит не только вся Латинская Америка, представители которой давно требуют прекращения политики санкций в отношении Кубы, но и Европа, поскольку европейские банки пострадали от новой блокады Кубы больше всех.

Трамп должен быть реалистом: глава МИД Кубы прокомментировал санкционную риторику США

«Он обвинил Кубу практически во всех бедах планеты. Ему осталось только обвинить нас в глобальном потеплении, но дело в том, что он его не признаёт. Однако во всём остальном, разумеется, виновата Куба, — напомнил министр. — Президент Трамп — предприниматель, а предприниматели обычно прагматичны. Не знаю, будет ли он прагматичным, но будем по крайней мере надеяться, что он окажется реалистом».

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть