Трамп должен быть реалистом: глава МИД Кубы прокомментировал санкционную риторику США
Гавана, 21 июня. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп денонсировал соглашение о либерализации отношений с Кубой, Гавана остается открытой к диалогу с Вашингтоном и ожидает от Белого дома шагов по стабилизации отношений. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья выразил надежду на то, что в Трампе победит практичный и трезво мыслящий предприниматель и реалист.
«Кубинское правительство полностью расположено к диалогу, к сотрудничеству и к переговорам по актуальным двусторонним вопросам при условии отсутствия угроз нашей независимости и самоопределению, — отметил кубинский министр. — Однако Трамп повторяет то, что делали десять президентов до него».
По словам Парильи, риторика и решения Трампа в отношении Кубы совершенно бессмысленны и возвращают ситуацию ко временам холодной войны. В такой ситуации, отметил министр в беседе с RT, против США выступит не только вся Латинская Америка, представители которой давно требуют прекращения политики санкций в отношении Кубы, но и Европа, поскольку европейские банки пострадали от новой блокады Кубы больше всех.
«Он обвинил Кубу практически во всех бедах планеты. Ему осталось только обвинить нас в глобальном потеплении, но дело в том, что он его не признаёт. Однако во всём остальном, разумеется, виновата Куба, — напомнил министр. — Президент Трамп — предприниматель, а предприниматели обычно прагматичны. Не знаю, будет ли он прагматичным, но будем по крайней мере надеяться, что он окажется реалистом».