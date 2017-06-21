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Москва, 21 июня. Своими действиями в Сирии США ставят под удар союзников по коалиции. Так считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«США ставят союзников по коалиции под удар, навлекают на них риск, потому что, если ты атакуешь правительственные войска Сирии, никто не может гарантировать, что не будет ответных действий», — заявил он в интервью RT.

Пушков считает, что США должны предоставить объяснения относительно сбитого в районе Ракки сирийского самолета, который в тот момент выполнял задание против боевиков ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая организация).

* Организация запрещена на территории РФ.