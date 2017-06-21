Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Авиаудары США по Сирии ставят под удар их союзников по коалиции — Пушков
Triangle Created with Sketch.

Авиаудары США по Сирии ставят под удар их союзников по коалиции — Пушков

14:56  21 Июня 2017
1768

Авиаудары США по Сирии ставят под удар их союзников по коалиции — Пушков

Москва, 21 июня. Своими действиями в Сирии США ставят под удар союзников по коалиции. Так считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

 «США ставят союзников по коалиции под удар, навлекают на них риск, потому что, если ты атакуешь правительственные войска Сирии, никто не может гарантировать, что не будет ответных действий», — заявил он в интервью RT.

Авиаудары США по Сирии ставят под удар их союзников по коалиции — Пушков

Пушков считает, что США должны предоставить объяснения относительно сбитого в районе Ракки сирийского самолета, который в тот момент выполнял задание против боевиков ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая организация). 

* Организация запрещена на территории РФ.

#пушков
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть