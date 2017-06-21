Ложь о самообороне: как авиация США целенаправленно сбивала Су-22 ВВС Сирии

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Инцидент с самолетом ВВС Сирии, сбитым авиацией международной коалицией 18 июня, обрастает новыми подробностями. Судя по сообщениям из открытых источников, в том, что под удар американских ракет попал сирийский Су-22, виноваты либо курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF), либо сами американцы. Подробности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Миссия невыполнима

Согласно официальным заявлениям Минобороны Сирии, в воскресенье, 18 июня, международная коалиция во главе с США сбила самолет Су-22 ВВС САР в южной части провинции Ракка. Штаб коалиции подтвердил, что американский военный самолёт сбил Су-22 к югу от города Табка «в целях самообороны». По заявлениям американских военных, самолет якобы провел бомбардировку позиций курдских отрядов из SDF в районе селения Джадин.

В заявлениях штаба коалиции во главе с США можно увидеть сразу несколько нестыковок. Во-первых, с 17 июня сообщалось о бомбардировках силами ВВС САР террористов ИГ* в окрестностях Ресафы и других близлежащих деревнях. Таким образом, заявления о том, что Су-22 ВВС Сирии был сбит при выполнении антитеррористической миссии, подтверждаются открытыми источниками.

Syrian Democratic Forces captured Hindah, Abu Jadi and Bir Husayn Asmar from #ISIS



Map: https://t.co/QeXZATbIdy pic.twitter.com/lfik4O56KN — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) June 18, 2017

Вторая проблема заявления коалиции состоит в том, что, до того, как самолет ВВС САР был сбит, источники SDF не сообщали о том, что их части находились в Джадине. Последние сообщения о курдах в этом районе относятся к 3 часам дня и говорят о захвате SDF деревень к востоку от города. В частности, в 13:29 18 июня SDF сообщили о захвате населенных пунктов Хинда, Абу Джади, Бир Хусейн Асмар и других.

Кто стоял в Джадине?

Действия SDF и коалиции, судя по всему, были продиктованы продвижением сирийской армии к населенному пункту Ресафа на юге провинции Ракка. Так, Силы национальной обороны Сирии еще 17 июня заявили об освобождении от террористов ИГИЛ* деревень в трех километрах от Джадина. Обстановка стала накаляться после того, как в 15:30 18 июня появились сообщения о продвижении SDF на юг. В этот момент, со ссылкой на военный источник, были высказаны первые предположения о том, что в скором времени сирийская армия и SDF будут обстреливать друг друга.

Однако после ударов по самолету события стали развиваться еще более стремительно. В то время, как силы САА освобождали деревню аль-Асави в нескольких километрах к западу от Ресафы, террористы ИГ еще находились в Джадине. В 19:36 18 июня силы САА сообщили об освобождении деревни Джадин после ожесточенных боев с террористами ИГ. А вот курды из SDF отбили поселок у сирийской армии только в 20:38 – что противоречит заявлению коалиции о том, что в 16:30 САА «атаковала населенный пункт Джадин, занимаемый курдскими войсками».

Syrian Arab Army captured Jadin from #ISIS - south of Tabqah



Map: https://t.co/QeXZATbIdy pic.twitter.com/7ViiYzQxiA — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) June 18, 2017

Налицо серьезный парадокс: либо силы коалиции не знали, что в городе Джадин находится ИГ, и виновны в инциденте курды из SDF, которые ложно заявили о своих подразделениях на месте, либо же, что более вероятно, коалиция пытается любыми способами обеспечить курдским вооруженным формированиям путь на юг Сирии. А значит, позиция официального Дамаска, обвинившего США в военной агрессии в ходе борьбе с террористами «Исламского государства»*, является единственно верной.

Эксперт: Американцы в Сирии — вне закона

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев согласен с такой версией событий. В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт напомнил, что сирийская армия не ведет бои против курдских формирований и старается их обходить во избежание конфликтов.

«Видно, что сирийская армия как раз старается избежать какого-то конфликта с курдами, всячески аккуратно их обходя. При этом, сирийская армия пытается очистить от террористов те территории, на которые претендуют курды».

Однако курды из коалиции «Демократические силы Сирии» придерживаются иного мнения, считает эксперт: им во что бы то ни стало нужен был контроль над югом провинции Ракка, что и вынудило курдов обратиться за поддержкой к США.

«Кто такие курды как бойцы? Они, конечно, могут вести диверсионную, партизанскую, скрытую борьбу, но как регулярная армия они, как говорится, — никакие. И скорее всего, курды просто поставили США перед фактом, что САА их опередит, оставив их ни с чем».

Соединенные Штаты не нашли ничего лучшего, чем сбить самолет, чтобы жестко показать проправительственным силам линию разграничения территории, на которой США разрешают находиться только курдам. Однако открыто о такой своей позиции США заявить не могут, поэтому и прикрываются заявлениями о «самообороне»:

«Американцы и курды уже даже и не скрывают своих враждебных САА интересов. Самооборона от кого? От легальной сирийской армии, которая идет по своей территории? На каком основании США оборонялись от нее? Получается, что в данной ситуации американцы на территории Сирии действуют вне закона. А заявления о якобы «самообороне» идет от того, что они захватили территорию и удерживают ее, никого туда не пуская» — объясняет действия США Александр Перенджиев.

* Организация запрещена на территории РФ.