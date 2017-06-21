Сирия: самолеты коалиции прекратили авиаудары в Абу-Камале и Дейр эз-Зоре

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Вашингтон, 21 июня. Международная коалиция во главе с США ограничивает авиаудары по террористам в Сирии районом Ракки. Об этом свидетельствует ежедневная сводка коалиции.

Как стало известно, 20 июня силы коалиции нанесли 12 ударов вблизи Ракки. Об ударах с воздуха в других районах Сирии не сообщается. Аналогичная ситуация была в сводках, предоставленных в понедельник.

До воскресенья география полетов распространялась на города Дейр-эз-Зор и Абу-Камаль.

Напомним, что коалиция во главе с США сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка, заявив, что этот самолет сбросил бомбы вблизи SDF. Дамаск, в свою очередь, заявил, что сирийский самолет выполнял задание против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Впоследствии Минобороны РФ заявило, что любые беспилотники и самолеты в районах выполнения боевых задач ВКС России в Сирии будут сопровождаться российскими средствами противовоздушной обороны. Кроме того, с 19 июня Россия прекратила взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в авиапространстве Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.