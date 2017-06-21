ФАС завела дело на IKEA из-за сомнительной рекламной акции

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Москва, 21 июня. Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении «ИКЕА Сентерс Рус Оперэйшн» (входит в структуру IKEA). Поводом послужила сомнительная рекламная акция «Напиток в подарок», которая проводилась в торговом центре «Мега Теплый Стан» в Москве.

Как как утверждалось на рекламной листовке, при суммарной покупке на сумму 1 тыс. рублей покупатель мог получить бесплатный напиток в одном из ресторанов, расположенных на территории ТРЦ. Однако покупателей не предупредили, что для получения напитка нужно было предъявить специальный купон, а сам подарок не соответствовал тому, что было оговорено в листовке.

«Как выяснило Московское УФАС России, спорная реклама этих сведений не содержала, а изображение напитка в рекламе не соответствовало реальному подарку», — пояснили в ведомстве.