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Общество
Посольство Швеции объяснило, почему детям в Ельцин Центре показали фильмы 16+
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Посольство Швеции объяснило, почему детям в Ельцин Центре показали фильмы 16+

14:40  21 Июня 2017
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Посольство Швеции объяснило, почему детям в Ельцин Центре показали фильмы 16+

Екатеринбург, 21 июня. Шведские дипломаты разъяснили скандальную ситуацию, возникшую во время показа короткометражных фильмов в рамках программы «Шведская модель» в Ельцин Центре.

Эротические сцены и кадры с распитием алкоголя не предназначались для маленьких зрителей, которые присутствовали в тот момент в зале, уверяют в посольстве. Как стало известно Федеральному агентству новостей, при маркировке лент возникла путаница, и фильм «Непокорный», который имел возрастные ограничения 16+, промаркировали как 6+.

Посольство Швеции объяснило, почему детям в Ельцин Центре показали фильмы 16+

В результате несовершеннолетние увидели совсем недетское кино, что вызвало праведный гнев родителей. Они в произошедшем обвинили Ельцин Центр и обратились в прокуратуру с просьбой разобраться и наказать виновных.

Посольство Швеции уже принесло свои извинения. 

Алексей Громов
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