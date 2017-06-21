Смещение Асада в Сирии больше не является приоритетом для Франции

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Париж, 21 июня. Смещение президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада больше не является приоритетом для французской стороны. Об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон.

По словам главы государства, сторонам необходимо сфокусироваться на борьбе с террористами в Сирии.

«Я больше не делаю смещение Асада предварительным условием для всего, поскольку я не вижу никого в качестве его легитимного преемника» — подчеркнул Макрон.

Напомним, ранее стало известно о том, что участники межсирийских переговоров могут согласиться на то, чтобы президент САР Башар Асад оставался у власти на время переходного периода.