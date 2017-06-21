Госдума одобрила изменения в российском бюджете на 2017 год

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. Депутаты Государственной Думы сегодня в третьем чтении утвердили поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, нацеленные на снижение бюджетного дефицита. Изменения в проекте бюджета позволили снизить уровень бюджетного дефицита до 2,1% ВВП вместо 3,2%, как это было в предыдущей версии бюджета.

При этом планируемые бюджетные расходы значительно увеличились — на 362 млрд рублей. В общей сложности в 2017 году ожидается поступление в бюджет 14,679 триллионов рублей — по сравнению с предыдущим вариантом бюджета доходы увеличиваются более чем на триллион. Тем не менее, бюджетный дефицит, несмотря на увеличение ожидаемых доходов, будет значительным, и составит, при уровне расходов в 16,603 триллиона рублей, не менее 829 миллиардов.

Среди прочего бюджет на 2017 год предполагает теперь направление 5,3 млрд рублей в уставной капитал Государственной транспортной лизинговой компании — на эти деньги будет закуплен парк самолетов для лизинга российским авиаперевозчикам.