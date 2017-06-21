Кремль подтвердил получение Путиным послания от эмира Катара

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. В Кремле пока не ознакомились с посланием эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал послание эмира Катара. Он подчеркнул, что оно было получено.

«Пока не ознакомились (с посланием эмира Катара. — Прим. ФАН), но по дипломатическим каналам оно передано», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в своем послании эмир Катара затрагивает тему отношений его страны и России, а также последние события в связи с кризисом в Персидском заливе.