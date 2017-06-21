Привыкнуть и включить мозги: как Россия ответит на новые санкции США

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Российская Федерация предпримет ответные меры на новые санкции со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О том, почему «ограничительные меры» Вашингтона контрпродуктивны, и как может ответить Москва — в материале Федерального агентства новостей.

Ответные шаги

Накануне американский Минфин расширил санкционный список в отношении российских компаний и физических лиц из-за ситуации на Украине. В перечень вошли чиновники из Донбасса и России, а также представители байкерского клуба «Ночные волки».

По словам Пескова, главный принцип реакции на санкционную политику — принцип взаимности. «Санкции восприняли с сожалением, сожалением того, что пока продолжается ставка на вот такую санкционную риторику, далекую от конструктивизма, а главное — далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование вот той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины», — добавил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, Кремль на экспертном уровне в настоящий момент обсуждает ответные меры. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что Штаты ввели новые «ограничительные меры» на «ровном месте».

Расширение партнерства

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, беседуя с корреспондентом ФАН, заметил, что наши торгово-экономические отношения с Соединенными Штатами почти в десять раз меньше, чем с Европой. США пытаются нанести удар не столько по нашей экономике, сколько по экономическому партнерству с Европой.

«Евросоюз прямо и косвенно втягивают в орбиту американских санкций. Поэтому вряд ли продуктивны, собственно, контрсанкции. Хотя они оправданны и важны. Более эффективный ответ — это расширение партнерства со странами, которые к этому готовы (Китай, Индия и другие) и не захотят нести потери из-за американских амбиций (в том числе Европа). Работа на европейском направлении и может быть одним из ответов на американские «ограничительные меры», — подытожил сенатор.

От ракет до молока

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева отметила корреспонденту ФАН, что в первую очередь стоит отметить реакцию на расширение санкций. Почему-то для определенных кругов это стало неожиданностью. Учитывая состояние нынешних взаимоотношений между Россией и Штатами, было бы странным, если бы санкции расширены не были.

«Руководство США пока не собирается менять избранный вектор действий по отношению к России. Мы, как и были «корнем мирового зла», так пока им и остаемся. И дело не только в Трампе или Конгрессе, а в системе взаимоотношений с РФ, выстраиваемой годами. Говоря об ответных мерах, нужно упомянуть само восприятие происходящего. Все еще надеяться на дипломатическое урегулирование крайне наивно. Протягивать «руку дружбы» тоже не стоит. Вопрос стоит в возможной жесткости ответа. Нам есть чем ответить, только вот сможем ли мы ответить в полной мере?» — пояснила Наталия Елисеева.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН согласился с Морозовым, что американские санкции нас особо не затрагивают. Товарооборот между Россией и США небольшой, на порядок меньше, чем между ЕС и РФ. Болезненны только те санкции, которые касаются доступа наших предприятий к высоким технологиям.

«Но опять же, они не критичны. Конечно, Штаты обладают важными ноу-хау, но есть колоссальный опыт, как санкции обходить. Это можно делать, в частности, через приобретение технологий при помощи третьих стран. Скажем, американские технологии можно купить через Китай. В принципе, это не проблема. Не проблема даже в плане сотрудничества с европейскими компаниями, которые формально тоже вынуждены соблюдать санкционный режим. К примеру, практически все немецкие фирмы, которые работали в России до 2014 года, продолжают работать и сейчас. В практике отечественных юристов даже появилось целое направление помощи иностранным фирмам сохранить деятельность в России», — пояснил Андрей Иванов.

Вообще, уверен эксперт, мы должны привыкнуть, что будем жить под разного рода санкциями. Весь советский период наша страна так жила, начиная с 1917 года. И ничего, как-то выживали. Даже первые в космос вышли.

Как Россия может ответить? По мнению Иванова, если мысль развивать без оглядки на какие-либо обстоятельства, то можно дойти до полного абсурда.

«Нас могут отключить от системы банковских переводов SWIFT, перестанут поставлять комплектующие для европейских и американских самолетов (а они составляют основной парк нашего гражданского воздушного флота). В конце концов, можно отключить Россию от доменных имен в Интернете. Мы в ответ не будем поставлять США наши ракетные двигатели, не станем забирать с МКС американских астронавтов — пусть болтаются на орбите. Дойти можно до маразма. Но все-таки у политиков сохраняется какая-то мудрость. Санкции поэтому остаются больше средством политического давления. Я бы даже сказал — информационным поводом. Американский Конгресс вводит санкции больше для своей внутренней американской аудитории. Никто обострять отношения до предела не хочет. А для нас санкции — повод, как недавно в ходе прямой линии выразился наш президент, «включить мозги», — заключил Андрей Иванов.

Юрий Голубь, эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня», в комментарии для ФАН высказал мнение, что ответ вряд ли будет лежать в экономической плоскости. Да, Россия и США сотрудничают в стратегических направлениях: ВСМПО-АВИСМА поставляет титан для Boeing, «Росатом» поставляет обогащенный уран.

«Но вряд ли Россия пожертвует многомиллиардными контрактами, даже если этот шаг нанесет США определенный вред. Надо сказать, что санкции — контрпродуктивны. Вводя санкции против российских компаний, США и европейские страны готовы терпеть экономический ущерб ради политических целей. Но масштабы российской экономики таковы, что мы не можем себе позволить подобную расточительность. Особенно в условиях, когда нам крайне необходимы инвестиции. С экономической точки зрения, лучший ответ на санкции — налаживание новых торговых связей с БРИКС и другими государствами и, разумеется, импортозамещение. Такой подход будет для Запада более болезненным. Симметричный ответ на санкции, безусловно, нужен, но, полагаю, он все же будет носить скорее демонстративный характер», — добавил аналитик.

Политолог Юрий Якорь, беседуя с ФАН, выразил уверенность, что Россия, в основном, вполне адекватно отвечает на санкции. Они не пускают наших чиновников, мы не пустим западных.