Власти ДНР заподозрили Киев в подготовке широкомасштабных боев в Донбассе

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Донецк, 21 июня. Власти ДНР заподозрили Киев в подготовке к полномасштабным боевым действиям в Донбассе под прикрытием разработки законопроекта о реинтеграции региона. Об этом заявил полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

«Закон о реинтеграции Донбасса, разрабатываемый Украиной без ведома участников контактной группы, несет угрозу миру. Мы выступаем против любых документов, разрабатываемых за спиной контактной группы и без учета мнений ДНР», — сказал Пушилин.

В Донецке считают, что данный законопроект открывает дорогу к возобновлению открытого военного противостояния в регионе.

Ранее стало известно, что администрация президента Украины готовит законопроект о прекращении боевых действий в Донбассе и мирной реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий, передает URA.RU.