Голый Панин шокировал детей на пляже в Крыму

В Избранное

Скопировать

Симферополь, 21 июня. Российский актер Алексей Панин выложил в Сети фотографии отдыха на пляже в Крыму. Скандальный артист запечатлен на них абсолютно голым.

«Ура! Свобода! Дочки рядом нет, она с подружками (специально для тех, кто хочет поговорить на эту тему), но детей тут много. И их родители к этому нормально относятся. Тут все так живут!» — подписал фото Панин.

Подписчики актера разделились на два лагеря. Одни сочли это очередной провокацией и посоветовали подумать над будущим дочери и возможной реакцией на снимок ее сверстников. Другие похвалили его за чувство юмора и умение наслаждаться жизнью, передает «Ридус». Отдельные пользователи предположили, что пляж был нудистским, поэтому нагота Панина абсолютно нормальна.