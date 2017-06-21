Пьяных болельщиков из Чили и Колумбии, побивших машину москвича, отпустили из полиции

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Москва, 21 июня. Футбольные фанаты из Чили и Колумбии, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросились на москвича, который отказался их подвезти, сообщил источник Федерального агентства новостей. Инцидент произошел 20 июня.

Накануне иностранные болельщики Кубка Конфедераций сели в машину к 39-летнему мужчине и, по его словам,«на непонятном языке попросили их подвезти». Москвич отметил, что два чилийца и колумбиец были в нетрезвом состоянии. После отказа водителя иностранцы вышли из авто и несколько раз ударили по машине.

Злоумышленники попытались скрыться, но правоохранительные органы их задержали. Как стало известно корреспонденту ФАН, болельщики были привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Правоохранительные органы составили протокол об административном нарушении и отпустили фанатов.