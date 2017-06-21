Шойгу: Западные наблюдатели и журналисты смогут посетить учения «Запад- 2017»

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Калининград, 21 июня. Россия проинформирует иностранных партнеров о российско-белорусском стратегическом учении «Запад-2017» по дипломатическим каналам, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время коллегии Минобороны РФ.

«В установленные международными договорами сроки наши партнеры получат более детальную информацию об этом учении, как по дипломатическим каналам, так и через средства массовой информации», — заметил глава военного ведомства.

Шойгу добавил, что учения смогут посетить журналисты и международные наблюдатели. Мероприятие носит исключительно оборонительный характер. Министр также отметил, что в российско-белорусских учениях будет задействовано «значительно меньше военнослужащих и техники, чем на подобных маневрах стран НАТО в Европе».

Ранее Су-27 пресек попытку истребителя НАТО приблизиться к борту главы Минобороны России во время его полета над нейтральными водами Балтики, передает Ura.Ru.