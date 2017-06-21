Трех российских легкоатлетов дисквалифицировали на четыре года за допинг на ОИ-2004

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Москва, 21 июня. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации бегунов Инги Абитовой, Анастасии Капачинской и Дениса Алексеева на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всемирной федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Допинг-пробы спортсменов с Олимпийских игр 2008 года показали наличие запрещенных средств в крови. Их результаты с соревнований были аннулированы. Отмечается, что в анализах Капачинской нашли дегидрохлорметилтестостерон и станозолол. Допинг-пробы Абитовой показали наличие в ее крови запрещенного вещества дегидрохлорметилтестостерона. Все спортсмены согласились со сроком дисквалификации.

Инга Абитова — чемпионка Европы в беге на дистанцию 10 км. На Олимпиаде в Пекине она была шестой. Капачинская заняла второе место в эстафете 4х400 м. Алексеев на ОИ завоевал бронзовую медаль в эстафете 4х400 м.