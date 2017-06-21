Шойгу: Более 30 тактических групп готовы к отражению агрессии на западе РФ

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Москва, 21 июня. В ходе своего выступления на заседании коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в настоящий момент в Западном военном округе более 30 тактических войсковых соединений находятся в состоянии полной боевой готовности. По словам министра обороны, уровень выучки военнослужащих и боеготовности войсковых соединений армии России постоянно повышается.

«В готовности к немедленному боевому применению находятся более 30 батальонных и ротных тактических групп, которые укомплектованы личным составом и оснащены необходимыми запасами материальных средств», — рассказал участникам заседания коллегии Сергей Шойгу, отметив, что за последние полгода в войска ЗВО поступило более 300 единиц боевой техники.

Министр напомнил, что страны-члены Североатлантического альянса продолжают наращивать военный потенциал НАТО у границ РФ, в частности, размести военные контингенты во всех странах Прибалтики.