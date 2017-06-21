Восьмилетнюю девочку с огромным чемоданом задержали на вокзале в Адлере

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Адлер, 21 июня. Сотрудники транспортной полиции задержали ребенка с огромным чемоданом на железнодорожной станции Адлера.

Как стало известно, девочка пыталась передвигаться по территории вокзала совершенно одна. Остановившим ее полицейским она сообщила, что в здании ж/д вокзала ее ждут мать и отец. Однако сотрудников правоохранительных органов ей провести не удалось — они быстро поняли, что девочка находится в бегах. Выяснилось, что ребенок пытался самостоятельно поехать к бабушке в Калининград, не сообщив об этом родителям. В то время мать девочки ничего не знала о планах своей дочери.

Девочка призналась, что родители уделяют ей слишком мало внимания. Тогда она решила, что с бабушкой ей будет лучше. В сопровождении сотрудников полиции беглянку вернули домой, передает «Свободная пресса».

Отмечается, что с девочкой провели беседу. После чего ребенок дал обещание больше не убегать из дома.