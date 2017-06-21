Медведев назвал лето в России «бразильской зимой»

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Москва, 21 июня. Глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с лидером Бразилии Мишелом Темером сравнил лето в России с бразильской зимой.

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с президентом Бразилии Мишелом Темером в Москве. Приветствуя бразильского лидера, глава правительства сравнил лето в России с зимой в Бразилии. «Господин президент, приветствую вас. Желаю успешного пребывания в нашей стране. Вы у нас находитесь летом. Правда, у нас такое лето, как у вас зима. Особенно нынешнее лето», — сказал он.

Медведев напомнил, что с 17 июня по 2 июля в четырех городах страны проходит футбольный Кубок Конфедераций. Несмотря на то, что команда Бразилии не принимает участия в соревнованиях Кубка, ее представителям всегда рады в России.