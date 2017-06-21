Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Медведев назвал лето в России «бразильской зимой»
Triangle Created with Sketch.

Медведев назвал лето в России «бразильской зимой»

14:26  21 Июня 2017
1103

Медведев назвал лето в России "бразильской зимой"

Москва, 21 июня. Глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с лидером Бразилии Мишелом Темером сравнил лето в России с бразильской зимой.

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с президентом Бразилии Мишелом Темером в Москве.  Приветствуя бразильского лидера, глава правительства сравнил лето в России с зимой в Бразилии. «Господин президент, приветствую вас. Желаю успешного пребывания в нашей стране. Вы у нас находитесь летом. Правда, у нас такое лето, как у вас зима. Особенно нынешнее лето»,  — сказал он.

Медведев напомнил, что с 17 июня по 2 июля в четырех городах страны проходит футбольный Кубок Конфедераций. Несмотря на то, что команда Бразилии не принимает участия в соревнованиях Кубка, ее представителям всегда рады в России. 

 

 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть