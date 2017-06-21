Шойгу: Около 20 соединений и воинских частей будет сформировано в ЗВО

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Калининград, 21 июня. Примерно два десятка соединений и воинских частей будет создано в Западном военном округе (ЗВО) до конца 2017 года. Об этом в среду заявил глава оборонного ведомства Российской Федерации в ходе заседания коллегии Минобороны.

По словам генерала российской армии, до окончания этого года в Западном военном округе создадут почти 20 соединений и воинских частей, для размещения которых возводится около четырех десятков военных городков.

Шойгу также подчеркнул, что данные мероприятия пройдут одновременно с поставками модернизированного оружия.

Ранее глава Минобороны заявил, что учения вблизи российских границ свидетельствуют о нежелании Североатлантического альянса отходить от антироссийского курса.