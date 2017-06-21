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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ нанесли удар по боевикам на востоке провинции Дамаск
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Сирия: ВКС РФ нанесли удар по боевикам на востоке провинции Дамаск

15:09  21 Июня 2017
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Сирия: ВКС РФ нанесли удар по боевикам на востоке провинции Дамаск

Дамаск, 21 июня. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ проводят операцию против «Джебхат ан-Нусры» на востоке Дамаска.

Командование ВС САР сообщило, что сирийские военные начали операцию после предварительной авиаподготовки, проведенной самолетами ВКС РФ Су-25М. Позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) были атакованы в Иове, Замале и Тармахе.

Сирия: ВКС РФ нанесли удар по боевикам на востоке провинции Дамаск

Наземные войска в составе 105-й бригады Республиканской гвардии Сирии и подразделений Национальных сил обороны атаковали террористов в Джобаре с двух направлений. Группировке войск удалось зачистить от джихадистов несколько высотных зданий в квартале Тайба и продавить линию обороны исламистов на 400 метров.

#сирия #дамаск #вкс рф #джебхат ан-нусра
Алексей Громов
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