Сирия: ВКС РФ нанесли удар по боевикам на востоке провинции Дамаск

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Дамаск, 21 июня. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ проводят операцию против «Джебхат ан-Нусры» на востоке Дамаска.

Командование ВС САР сообщило, что сирийские военные начали операцию после предварительной авиаподготовки, проведенной самолетами ВКС РФ Су-25М. Позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) были атакованы в Иове, Замале и Тармахе.

Наземные войска в составе 105-й бригады Республиканской гвардии Сирии и подразделений Национальных сил обороны атаковали террористов в Джобаре с двух направлений. Группировке войск удалось зачистить от джихадистов несколько высотных зданий в квартале Тайба и продавить линию обороны исламистов на 400 метров.