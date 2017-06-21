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Общество
Путин о роли фонда «Русский мир»: Он объединяет всех, кому дорога Россия
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Путин о роли фонда «Русский мир»: Он объединяет всех, кому дорога Россия

14:15  21 Июня 2017
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Путин о роли фонда «Русский мир»: Он объединяет всех, кому дорога Россия

Москва, 21 июня. Фонд «Русский мир», отмечающий 10 лет со дня своего основания, играет важную роль «для всех, кому дорога Россия». Об этом говорится в поздравлении с юбилеем, которое направлено в адрес фонда от имени президента РФ Владимира Путина. Текст послания опубликован на официальном сайте Кремля.

«За этой юбилейной датой — плодотворная, истинно подвижническая работа фонда, направленная на продвижение русского языка и ценностей российской культуры за рубежом, расширение гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении. 

Фонд «Русский мир» был создан указом главы государства. Его главной целью была и остается популяризация русского языка. Каждый год фонд выдает гранты на общую сумму 200–300 млн рублей.


 

#путин
Алексей Громов
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