Наш ответ экономическому кризису: россияне подались в фермеры и малый бизнес

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Москва, 21 июня. Россияне в этом году стали чаще регистрировать ИП и фермерские хозяйства. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе.

С начала года в Единый государственный реестр внесли данные о порядка 336 тыс. россиян, зарегистрировавших ИП и фермерские хозяйства, что на 16% больше аналогичного показателя прошлого года. Лидирует по числу предпринимателей Центральный федеральный округ, где в реестр внесли данные о 91 тыс. представителей малого бизнеса, передает RT.