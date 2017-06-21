Разведка ДНР обнаружила танки, минометы и гаубицы ВСУ под Горловкой

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Донецк, 21 июня. Украинские силовики перебросили в район Горловки танки, минометы и гаубицы. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, на линии соприкосновения в районе Горловки зафиксировано местонахождение восьми минометов. Кроме того, в районе Дзержинска отмечено прибытие шести гаубиц Д-30 и четырех танков из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Басурин также добавил, что за минувшие сутки подразделения ВСУ выпустили по территории ДНР более 130 мин и снарядов, в результате обстрелов один военнослужащий ДНР получил ранение.

Ранее стало известно, что администрация президента Украины готовит законопроект о прекращении боевых действий в Донбассе и мирной реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий, передает «Утро.ру».