Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Стала известна причина смерти легендарного разведчика КГБ Дроздова
Triangle Created with Sketch.

Стала известна причина смерти легендарного разведчика КГБ Дроздова

14:18  21 Июня 2017  /обновлено: 15:12  21 Июня 2017
1309

Стала известна причина смерти легендарного разведчика КГБ Дроздова

Москва, 21 июня. На 92-м году жизни скончался известный руководитель советской нелегальной разведки КГБ СССР Юрий Дроздов. Стали известны подробности этого трагического события, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Дроздов умер утром в среду, 21 июня, в реанимации. Разведчик попал в госпиталь с травмой ноги, а затем у него начались проблемы с легкими. Началось воспаление, и он умер в реанимации на 92-м году жизни.

Стала известна причина смерти легендарного разведчика КГБ Дроздова

Ранее стало известно, что основатель подразделения спецназа «Вымпел» Дроздов умер. С июня 1991 года легендарный разведчик находился в отставке.

#дроздов
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть