Стала известна причина смерти легендарного разведчика КГБ Дроздова

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Москва, 21 июня. На 92-м году жизни скончался известный руководитель советской нелегальной разведки КГБ СССР Юрий Дроздов. Стали известны подробности этого трагического события, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Дроздов умер утром в среду, 21 июня, в реанимации. Разведчик попал в госпиталь с травмой ноги, а затем у него начались проблемы с легкими. Началось воспаление, и он умер в реанимации на 92-м году жизни.

Ранее стало известно, что основатель подразделения спецназа «Вымпел» Дроздов умер. С июня 1991 года легендарный разведчик находился в отставке.