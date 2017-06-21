Отношения Москвы и Вашингтона зависят от внутренней политики США — МИД РФ

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Москва, 21 июня. Так называемый «постэлекторальный синдром» в США влияет на российско-американский политический диалог. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Уже надо говорить не о состоянии российско-американских отношений, а о состоянии внутренней политики США: колоссальный постэлекторальный синдром, который набирает все новые и новые обороты», — подчеркнула дипломат в эфире телеканала «Мир 24».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала последние президентские выборы в США самыми грязными за всю историю страны.