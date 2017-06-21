МЧС предупредило москвичей о надвигающемся урагане

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Москва, 21 июня. Погода в Москве в ближайшие несколько часов может заметно ухудшится. МЧС предупредило жителей столицы о порывистом ветре, который обрушится на город в среду.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до вечера 21 июня в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами до 14-17 м/с», — пояснили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве предупредили о возможном обрушении деревьев и слабо улепленных рекламных щитов, а также о порыве линий электропередач. В связи с этим спасатели рекомендуют москвичам парковать машины в гараж, держаться подальше от рекламных конструкций и деревьев, а во время автомобильного движения сохранять скоростной режим и дистанцию, передает «Интерфакс».