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Сирия, 21 июня. Террористы ИГ* отбили у отрядов SDF**** военную базу и части восточных районов в Ракке. Войска САР понесли потери ранеными под обстрелом «Джебхат ан-Нусры»*** на севере провинции Хама. Боевики ИГ напали на иракский город Ар-Рутба, убив десятки военнослужащих, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут массированные перестрелки с боевиками-исламистами в окрестностях Дамаска; провели воздушные бомбардировки укрепрайонов «Джебхат ан-Нусры» и ССА** на окраине Даръа; потеряли троих солдат ранеными, а также бульдозер под обстрелом «Тахрир аш-Шам» к северу от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): провело новую серию атак позиций САА и союзников в западной части Дейр эз-Зора; вернуло военную базу и большие части районов Аль-Синаа и Аль-Битани в Ракке; напало на город Ар-Рутба на западе провинции Аль-Анбар в Ираке, убив десятки иракских военных.

Курды: уничтожили два подземных хода ИГИЛ на западной окраине Ракки и взяли под контроль населенный пункт Шейх Аль-Джималь к югу от города.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): понесла потери в живой силе и технике на окраинах Дамаска; подверглась массированным обстрелам в окрестностях Даръа, а также к югу от города Аль-Латамина на севере провинции Хама.

Провинция Дамаск

Боевики-исламисты, засевшие в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад на южной окраине Дамаска, открыли огонь из крупнокалиберных минометов по кварталам Аль-Мезза и Аль-Малки, передает информационный канал в сети Twitter (@Athr_Press). Сведений о раненых и убитых мирных жителях на данный момент не поступало. Напомним, на юге столицы в районе лагеря Ярмук также сохраняется небольшой анклав «Исламского государства»*.

Бойцы проправительственного шиитского ополчения, в свою очередь, обстреляли опорные пункты радикалов на окраинах кварталов Бир Аль-Касаба и Аль-Раваби недалеко от высот Зена и Раджм Аль-Сарихи в пригороде Дамаска. Согласно информации военного источника, предоставленной на его странице в Twitter (@C_Military1), проасадовские отряды ранили и нейтрализовали несколько десятков боевиков. Также антиправительственные группировки понесли потери в технике: были ликвидированы пять мотоциклов и четыре автомашины исламистов, перевозивших вооружение. Кроме того, уничтожены три пулеметных гнезда боевиков.

Провинция Дейр эз-Зор

Ополченцы-шииты, выступающие на стороне Сирийской арабской армии (САА), отбили новую массированную серию атак боевиков ИГ в районе Аль-Джабаила и недалеко от кладбища на западе Дейр эз-Зора, передает в соцсети Twitter (@C_Military1) военный источник. Ранее радикалы «Исламского государства» заняли ряд стратегических опорных пунктов армии САР на западной окраине города. Большую часть нападений все же удалось отбить благодаря помощи ВКС России.

Несмотря на недавно прибывшее подкрепление САА, ситуация в регионе по-прежнему остается крайне напряженной. Террористы ИГИЛ заметно активизировали свои усилия по захвату административного региона. Командование террористического формирования намеревается разместить здесь отряды, прибывающие из Ракки и Мосула. Предполагается, что Дейр эз-Зор может стать новой неофициальной столицей ИГ.

Провинция Даръа

Бойцы ливанской организации «Хезболла», выступающей на стороне правительства САР, и военнослужащие сирийских войск нанесли серию ракетных ударов по позициям боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» и Свободной сирийской армии (ССА) вблизи высот Салман к северо-востоку от Даръа, а также на южной окраине административного центра — в районах Даръа Аль-Балад и Малихат Аль-Аташ. Информация была предоставлена местным активистом на его странице в соцсети Facebook (@Hosein.Mortada.Press). «Хезболла» при поддержке сирийских военных ведет масштабную контратаку, рассчитывая освободить от радикалов оккупированную южную половину столицы провинции.

Оппозиционные источники, кроме того, заявляют об активизировавшихся авиаударах ВВС Сирии по укрепленным пунктам боевиков-исламистов в южных окрестностях Даръа. О результатах бомбардировок не сообщается.

Провинция Ракка

Курдские формирования развивают преимущество в боях с террористами «Исламского государства» на южной окраине Ракки. Согласно данным военной карты Syrian Civil War Map, бойцы Демократической армии Сирии (SDF) и Отрядов народной самообороны (YPG) установили полный контроль над пригородом Шейх Аль-Джималь. Поддерживаемые западной коалицией курды почти полностью заблокировали так называемую «столицу» ИГ, отрезав боевикам все пути для отступления.

Части «Демократических сил» параллельно действуют и внутри города. Недавно ими был захвачен район Кадисия на западной окраине административного центра. В ходе разминирования территории бойцы SDF обнаружили и затем уничтожили два подземных туннеля боевиков ИГИЛ, ведущих в южные кварталы Ракки, передает в Twitter (@ClaudiaAlMina) местный источник. Террористы используют туннели для переброски боеприпасов и вооружения, а также неожиданного выхода в тыл противника.

Тем не менее на востоке города курды терпят неудачи в ходе внезапного контрнаступления сил «Исламского государства». Согласно информации новостного канала в Twitter (@RedditArab), боевикам террористической группировки удалось восстановить контроль над 80% территории района Аль-Синаа и 70% Аль-Битани. Кроме того, радикалы вновь захватили бывшую базу 17-й дивизии на северо-восточной окраине города. Сведения о потерях сторон в настоящий момент формируются.

Провинция Хама

Отряды террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой самой радикальной группировкой сирийского оппозиционного блока «Джебхат ан-Нусрой», в нарушение режима перемирия провели массированные обстрелы укрепленных районов правительственных войск САР вблизи населенного пункта Аль-Масасна, расположенного у линии фронта в северной части провинции. По данным военного источника в Twitter (@qutaybahalhomsy), террористы вели огонь в основном из пулеметов и минометов крупных калибров. В результате обстрела были ранены трое военнослужащих, также был уничтожен военный бульдозер САА.

Проасадовские бойцы и сирийские военные в ответ открыли артиллерийский огонь по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольных ей формирований к югу от прифронтового города Аль-Латамина, уже несколько лет находящегося в оккупации. Боевики-исламисты, воспользовавшись паузой в наступлении бойцов спецотрядов «Тигры», возобновили военные действия, надеясь вернуть утраченные населенные пункты в этом районе.

Ирак

Боевики «Исламского государства» напали на город Ар-Рутба в провинции Аль-Анбар, сообщает Twitter-канал (@RedditArab). В результате ожесточенных столкновений войска иракской армии понесли значительные потери в численном составе. Точные данные пока формируются. Ар-Рутба находится на линии соприкосновения недалеко от границы с САР.

Под контролем террористической организации по-прежнему остаются обширные территории вдоль сирийско-иракской границы. Ополченцы-шииты «Хашд Аль-Шааби» ведут наступление в западной части Ирака, намереваясь разбить силы ИГИЛ на два крупных анклава.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)