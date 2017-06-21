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Политика
СМИ раскрыли содержание послания эмира Катара Путину
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СМИ раскрыли содержание послания эмира Катара Путину

14:14  21 Июня 2017
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СМИ раскрыли содержание послания эмира Катара Путину

Доха, 21 июня. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани передал президенту России Владимиру Путину послание, в котором говорится о двусторонних отношениях и дипломатическом кризисе в Персидском заливе. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

По данным телеканала, в предназначенном Путину послании затрагиваются тема отношений Катара и России, а также последние события в связи с кризисом в Персидском заливе. Оно было передано главе МИД РФ Сергею Лаврову через посла Катара в России.

СМИ раскрыли содержание послания эмира Катара Путину

Ранее сообщалось, что глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетит на следующей неделе США, где обсудит последствия экономической блокады эмирата со стороны некоторых арабских государств.

Алексей Громов
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