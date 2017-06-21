СМИ раскрыли содержание послания эмира Катара Путину

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Доха, 21 июня. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани передал президенту России Владимиру Путину послание, в котором говорится о двусторонних отношениях и дипломатическом кризисе в Персидском заливе. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

По данным телеканала, в предназначенном Путину послании затрагиваются тема отношений Катара и России, а также последние события в связи с кризисом в Персидском заливе. Оно было передано главе МИД РФ Сергею Лаврову через посла Катара в России.

Ранее сообщалось, что глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетит на следующей неделе США, где обсудит последствия экономической блокады эмирата со стороны некоторых арабских государств.