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Весь мир
Афганские военные выбили ИГИЛ из горного укрытия бен Ладена
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Афганские военные выбили ИГИЛ из горного укрытия бен Ладена

14:20  21 Июня 2017
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Афганские военные выбили ИГИЛ из горного укрытия бен Ладена

Кабул, 21 июня. Афганские военные и силы безопасности в ходе совместной операции выбили террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) из подземного комплекса Тора-Бора в провинции Нангархар. В ходе операции были уничтожены по крайней мере 44 боевика ИГ*, еще 22 получили ранения, сообщили представители местных властей.

Как заявил начальник провинциально полиции, силы безопасности Афганистана предпримут особые меры, чтобы террористы ИГИЛ* и других вооруженных группировок не смогли занять Тора-Бора или другие укрытия в Нангархаре. Губернатор провинции Мухаммед Гуляб Мангал подчеркнул, что все террористы, захватившие огромный комплекс пещер в Тора-Бора, были иностранцами — среди убитых на поле боя террористов оказались пакистанцы, узбеки, чеченцы, арабы и уроженцы других государств, но не афганцы.

Афганские военные выбили ИГИЛ из горного укрытия бен Ладена

Напомним, ранее сообщалось о том, что террористы «Исламского государства» в ходе двухдневной битвы выбили боевиков исламского движения «Талибан» (запрещено в РФ) из пещер Тора-Бора, некогда служивших убежищем «террористу номер один» Усаме бен Ладену, который возглавлял «Аль-Каиду» (запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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