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Charlie Hebdo пошутил над ликвидацией лидера ИГИЛ в Сирии
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Charlie Hebdo пошутил над ликвидацией лидера ИГИЛ в Сирии

14:23  21 Июня 2017
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Charlie Hebdo пошутил над ликвидацией лидера ИГИЛ в Сирии

Париж, 21 июня. Скандальное французское издание Charlie Hebdo представило карикатуру на новость об уничтожении лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакры аль-Багдади в Сирии.

В Charlie Hebdo представили черно-белую карикатуру, на которой изображена куча тел. Рядом с погибшими стоят два человека. Грудь одного из них опоясывает патронташ.

«Вон там, в середине, я его узнал», — говорит один человек другому, вероятно, имея в виду лидера запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).

Рисунок озаглавлен «Аль-Багдади убит россиянами».

Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов ранее сообщили, что у России нет подтверждения информации о ликвидации аль-Багдади в Сирии.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#аль-багдади
Катерина Тимошенская
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