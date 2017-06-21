Charlie Hebdo пошутил над ликвидацией лидера ИГИЛ в Сирии

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Париж, 21 июня. Скандальное французское издание Charlie Hebdo представило карикатуру на новость об уничтожении лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакры аль-Багдади в Сирии.

В Charlie Hebdo представили черно-белую карикатуру, на которой изображена куча тел. Рядом с погибшими стоят два человека. Грудь одного из них опоясывает патронташ.

«Вон там, в середине, я его узнал», — говорит один человек другому, вероятно, имея в виду лидера запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).

Рисунок озаглавлен «Аль-Багдади убит россиянами».

Charlie Hebdo высмеял в новой карикатуре смерть лидера ИГИЛ* https://t.co/Mu1tCyXkvM pic.twitter.com/EXfWb7zEA0 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 21, 2017

Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов ранее сообщили, что у России нет подтверждения информации о ликвидации аль-Багдади в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.