Сирия: САА несет серьезные потери в боях с «Джебхат ан-Нусрой» в Даръа

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Даръа, 21 июня. Боевики «Джебхат ан-Нусры» нанесли неожиданный удар по подразделениям правительственных войск.

Военные источники в Сирии сообщают, что правительственные войска во главе с подразделениями 4-й механизированной дивизии перешли в наступление в юго-западной части провинции Даръа. Армейцам удалось добиться ряда успехов под прикрытием ВВС Сирии и освободить от боевиков базу ПВО.

После того, как авиация ушла на дозаправку боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) нанесли неожиданный удар по армейским подразделениям. Отряды правительственных войск были застигнуты врасплох и оставили поле боя. Террористы вновь овладели базой ПВО, сирийские военные потеряли 10 бойцов погибшими, еще трое военнослужащих попали в плен. На базе осталась боевая техника и оружие сирийских солдат.