Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 130 снарядов, один человек ранен

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Донецк, 21 июня. Один военнослужащий Вооруженных сил Донецкой народной республики получил тяжелое ранение в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«В результате обстрелов со стороны противника тяжелое ранение получил военнослужащий Вооруженных сил ДНР», — сказал Басурин.

По его словам, всего за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 133 снаряда и мины. Наиболее интенсивный огонь был сосредоточен на донецком направлении. Под ударами артиллерии ВСУ оказались 12 населенных пунктов ДНР.

Ранее стало известно, что Спецслужбы ДНР задержали группу вооруженных людей, напавших на патруль миссии ОБСЕ в Ясиноватой, передает URA.RU.