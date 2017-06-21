НАТО демонстрирует антироссийский курс, проводя учения у границ РФ — Шойгу

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Калининград, 21 июня. Учения НАТО, проводимые возле границ России, свидетельствуют о том, что западные страны не готовы отказаться от антироссийской политики. Об этом в среду заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в настоящее время возле российских границ проходят учения «Балтопс-2017» и «Удар сабли-2017», в которых участвуют 10 тыс. военных, 70 кораблей и 70 самолетов.

«Происходящее наглядно демонстрирует откровенное нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса», — отметил Шойгу.

Глава военного ведомства также обратил внимание на то, что Россия была названа одной из мировых угроз вместе с терроризмом во время саммита НАТО в мае.