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Политика
Путин назвал Бразилию приоритетным партнером в Латинской Америке
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Путин назвал Бразилию приоритетным партнером в Латинской Америке

13:52  21 Июня 2017  /обновлено: 14:09  21 Июня 2017
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Путин считает Бразилию приоритетным партнером в Латинской Америке

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин причислил Бразилию к приоритетным и наиболее важным партнерам в Латинской Америке во время переговоров с бразильским коллегой Мишелом Темером.

«Бразилия, безусловно, является одним из наших приоритетных, наиболее важных партнеров в Латинской Америке»,  — сказал российский лидер.

Глава РФ добавил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами пошел на спад, однако с января по апрель 2017 года был зафиксирован его подъем на 30%.

Алексей Громов
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