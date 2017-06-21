Путин считает Бразилию приоритетным партнером в Латинской Америке

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Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин причислил Бразилию к приоритетным и наиболее важным партнерам в Латинской Америке во время переговоров с бразильским коллегой Мишелом Темером.

«Бразилия, безусловно, является одним из наших приоритетных, наиболее важных партнеров в Латинской Америке», — сказал российский лидер.

Глава РФ добавил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами пошел на спад, однако с января по апрель 2017 года был зафиксирован его подъем на 30%.