Ростовскую область усилили новейшие ракетные комплексы «Тор»

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Ростов-на-Дону, 21 июня. Минобороны РФ развернуло в Ростовской области полк с новейшими зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2У».

В военном ведомстве России отмечают, что уникальные ракетные комплексы способны отслеживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты вероятного противника. При необходимости «Торы» могут ликвидировать такие сложные цели как высокоточные ракеты и бомбы.

ЗРК могут справиться с защитой боевых порядков дивизии на марше и в позиционном районе. Новая воинская часть, пишут Известия, вошла в состав 105-й мотострелковой дивизии и располагается в городе Миллерово. Бойцы подразделения приступили к освоению нового вида вооружения с 1 июня текущего года в учебном центре ПВО города Ейска.