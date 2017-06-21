Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Ростовскую область усилили новейшие ракетные комплексы «Тор»
Triangle Created with Sketch.

Ростовскую область усилили новейшие ракетные комплексы «Тор»

13:53  21 Июня 2017
195

Ростовскую область усилили новейшие ракетные комплексы «Тор»

Ростов-на-Дону, 21 июня. Минобороны РФ развернуло в Ростовской области полк с новейшими зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2У».

В военном ведомстве России отмечают, что уникальные ракетные комплексы способны отслеживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты вероятного противника. При необходимости «Торы» могут ликвидировать такие сложные цели как высокоточные ракеты и бомбы.

ЗРК могут справиться с защитой боевых порядков дивизии на марше и в позиционном районе. Новая воинская часть, пишут Известия, вошла в состав 105-й мотострелковой дивизии и располагается в городе Миллерово. Бойцы подразделения приступили к освоению нового вида вооружения с 1 июня текущего года в учебном центре ПВО города Ейска.

 

#зрк #пво #тор-м2у #миноборны рф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть