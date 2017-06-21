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Украина
СБУ запретила основателю «Агаты Кристи» въезд на Украину в интересах безопасности
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СБУ запретила основателю «Агаты Кристи» въезд на Украину в интересах безопасности

16:17  21 Июня 2017
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СБУ признала опасным выступления основателя «Агаты Кристи» Самойлова на Украине

Москва, 21 июня. Создатель российской рок-группы «Агата Кристи» и ее вокалист Вадим Самойлов в течение пяти лет не сможет въезжать на территорию Украины. Об этом сегодня сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

По имеющимся данным, 52-летнему Самойлову запрещен въезд на Украину в интересах обеспечения государственной безопасности. 

До этого СБУ запретила въезд на территорию страны Наташе Королевой, Ивану Охлобыстину и ряду рэп-исполнителей по аналогичной «причине».

Напомним, ранее стало известно, что немецкой рок-группе Scooter якобы может грозить до восьми лет тюрьмы за концерты в Крыму.

#украина #сбу #самойлов #агатакристи
Дана Балан
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