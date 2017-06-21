СБУ запретила основателю «Агаты Кристи» въезд на Украину в интересах безопасности

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Москва, 21 июня. Создатель российской рок-группы «Агата Кристи» и ее вокалист Вадим Самойлов в течение пяти лет не сможет въезжать на территорию Украины. Об этом сегодня сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

По имеющимся данным, 52-летнему Самойлову запрещен въезд на Украину в интересах обеспечения государственной безопасности.

До этого СБУ запретила въезд на территорию страны Наташе Королевой, Ивану Охлобыстину и ряду рэп-исполнителей по аналогичной «причине».

Напомним, ранее стало известно, что немецкой рок-группе Scooter якобы может грозить до восьми лет тюрьмы за концерты в Крыму.