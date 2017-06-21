Сирия сегодня: ВКС РФ поддержали танковый прорыв в Хомсе, Алеппо на пути к миру, Иран засылает дроны

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Сирия, 21 июня. Сто соглашений о перемирии было подписано в Алеппо. Американские СМИ подозревают, что беспилотник, сбитый под Ат-Танфом, принадлежал не Сирии, а Ирану. Вертолеты ВКС РФ поддержали наступление против ИГ* на востоке провинции Хомс. САА готовится к штурму Эс-Сухны и наступлению на Дейр эз-Зор. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Алеппо на пути к миру

В течение минувших суток 100 соглашений о присоединении к режиму тишины было подписано в провинции Алеппо. Несомненно, это большой успех для российских переговорщиков из Центра по примирению враждующих в Сирии. Согласно информационной бюллетени Минобороны РФ, общее число жителей в селениях и городках, согласившихся вчера прекратить боевые действия против правительственных войск, превышает 195 тысяч человек. Всего к перемирию сейчас присоединилось 1817 населенных пунктов.

Параллельно с этим в сирийских провинциях Эль-Кунейтра, Хомс, Хама, Дамаск и Алеппо продолжаются переговоры с полевыми командирами различных отрядов, действующих в составе так называемой умеренной оппозиции. На данный момент прекратить вооруженное противостояние с Дамаском согласились руководители 223 таких формирований.

Ранее аналитики новостного агентства Al Masdar связали миролюбие, внезапно проснувшееся у представителей различных оппозиционных группировок в Алеппо, с ситуацией в Персидском заливе. Под давлением соседних нефтяных монархий Катар снизил уровень финансирования различных исламистских групп за рубежом. Скоро, в отсутствии источника внешнего финансирования, у различных джихадистских отрядов в Сирии может просто не быть иного выбора, кроме как сложить оружие.

Сирийский дрон или иранский?

Американская пресса заявляет, что проиранские вооруженные силы создали на территории Сирии базу для запуска беспилотных летательных аппаратов. Согласно NBC News, иранская станция по дистанционному управлению беспилотниками расположена на военном аэродроме вблизи Пальмиры.

Поскольку ставка американских войск в Ат-Танфе находится всего в 128 километрах к югу от Пальмиры, это заставляет NBC предположить, что сбитые 8 и 20 июня дроны-беспилотники, могли принадлежать не ВВС Сирии, а проиранским подразделениям. Свои выводы новостное агентство подтверждает ссылкой на военные источники, пожелавшие остаться анонимными.

Ранее востоковед и военный эксперт Кирилл Семенов объяснил продолжающееся противостояние коалиционных и проиранских сил на юге Сирии желанием Тегерана проложить в страну своеобразный «сухопутный мост».

Иран уже создал на территории Ирака так называемый шиитский коридор, а теперь хочет расширить его в сирийскую провинции Хомс и далее по направлению к контролируемым официальным Дамаском районам. Разумеется, ни американские войска, ни поддерживаемые ими суннитские подразделения, сосредоточившиеся у сирийско-иорданской границы, не желают расширения сферы влияния своего традиционного противника.

«Так как эти подразделения подготовлены, обучены, в том числе, американцами для борьбы с «Исламским государством»* (запрещено в РФ), то Соединенные Штаты считают себя вправе обеспечивать их безопасность от атак со стороны армии Сирии и проиранских формирований. С этим, собственно, и связаны все удары по колоннам шиитских формирований, которые пытались пробиться к Ат-Танфу, выйти к иракской границе», — заявил Семенов в беседе с корреспондентом ФАН.

Напомним, что два дня назад министерство обороны РФ приостановило действие совместного с США меморандума о полетах в Сирии. Подобное решение было обусловлено неприкрытой и систематической агрессией проамериканской коалиции в отношении ВВС Сирии. Все же американская авиация сбивает в Сирии не одни только дроны. Так, 18 июня коалиционный силы сбили под Раккой сирийский самолет, выполнявший боевое задание против ИГ. Согласно главе Госдепа Рексу Тиллерсону, в Вашингтоне сейчас активно обсуждают возможный ответ на действия России в Сирии.

Танковый прорыв в Хомсе

На востоке провинции Хомс союзная группа войск предприняла массированную атаку на позиции ИГ. Для того чтобы сломить сопротивление террористов, Дамаском было задействовано несколько танковых подразделений. Вертолеты ВКС РФ поддержали наступление сирийской бронетехники с воздуха.

Сирийская армия смогла выбить исламистов из заповедника Талила и с территории насосной станции Т3, расположенной неподалеку от Пальмиры. Сейчас правительственные войска готовятся к штурму контролируемого игиловцами города Ас-Сухна. Тем не менее главная цель наступления — Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.