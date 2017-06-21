Ирак и Саудовская Аравия обсудили борьбу против терроризма

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Эр-Рияд, 21 июня. По приглашению короля Саудовской Аравии Сальмана премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади совершил официальный визит в Эр-Рияд, где стороны провели переговоры, обсудив международные отношения и проблемы, касающиеся всего Ближнего Востока, в том числе борьбу против терроризма. Во встрече участвовали также принцы Мухаммед бен Наиф и Мухаммед бен Сальман.

Хайдер аль-Абади выразил благодарность королю Саудовской Аравии за поддержку усилий по восстановлению Ирака после многочисленных войн. Стороны договорились о создании координационного совета для укрепления международных связей и кооперации, а также совместной работе по усилению безопасности, борьбе с терроризмом и источниками финансирования террористов.

Напомним, сегодня стало известно, что 81-летний король Сальман изменил порядок наследования, передав первенство в наследовании своему сыну Мухаммеду бен Сальману.