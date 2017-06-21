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Белорус нашел в идеально круглой котловине под Витебском осколок метеорита
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Белорус нашел в идеально круглой котловине под Витебском осколок метеорита

13:45  21 Июня 2017
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Белорус нашел в идеально круглой котловине под Витебском осколок метеорита

Витебск, 21 июня. Бывший военнослужащий, 40-летний житель Витебска нашел в Лиозненском районе необычную котловину идеально круглой формы и часть метеорита. 

По имеющейся информации, гражданин Белоруссии является исследователем-любителем, который вне работы изучает космические тела и все, что связано с данной областью. Он обнаружил вблизи Витебска яму, глубина которой достигает порядка 20 метров, сообщает «Политэксперт».  

Примечательно, что форма котлована представляет собой идеальный круг, диаметр которого — почти километр. Как считает экс-летчик, очень давно небесное тело на этой территории приземлилось на ледник.

В течение 10 лет мужчина искал осколки метеорита, и лишь недавно смог обнаружить его фрагмент. 

Он также надеется на то, что ученых заинтересует его необычная находка.

#метеорит #витебск
Дана Балан
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