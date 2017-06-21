НАТО копирует маневры ВКС РФ: зачем F-16 приближался к самолету Шойгу

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Боевой истребитель F-16 ВВС НАТО пытался сблизиться с бортом министра обороны Сергея Шойгу в небе над нейтральными водами Балтики, однако его «отогнал» Су-27 ВКС РФ. На самом деле натовский летчик мог пытаться повторить маневр российского коллеги, который 20 июня сблизился на полтора метра с разведчиком RC-135 ВВС США, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт Алексей Леонков.

Сообщается, что воздушное судно Североатлантического альянса пыталось сопроводить самолет Шойгу, когда тот следовал с рабочим визитом в Калининград. Специальны борт, в котором находился министр, следовал с эскортом из нескольких истребителей морской авиации Су-27. Во время сближения между F-16 и самолетом министра вклинился Су-27, который, качнув крыльями, показал перехватчику НАТО свое вооружение. После такого «намека» пилоту Альянса пришлось спешно сворачивать с курса и ретироваться.

«Когда боевой истребитель сопровождает боевой самолет или самолет-разведчик — это нормальная мировая практика, никто же не знает когда наступит день Ч и когда боевой самолет может применить свое оружие. Такая традиция сложилась между летчиками США и России, да и других стран, уже давно — они сопровождают наши ракетоносцы Ту-160, бомбардировщики Ту-95, а мы перехватываем их разведчики. Но проблема в том, что Сергей Шойгу летел не на боевом самолете, а на гражданском, который входит в известный «223-й летный отряд», и поэтому сближение F-16 выглядит как-то нелепо», — поясняет ситуацию военный аналитик.

Эксперт напоминает, что сведения о рейсе министра обороны, его маршруте и эшелоне известны всем, потому что летят не простые пассажиры, а второе после верховного главнокомандующего лицо. Поэтому когда чужой истребитель подлетает очень близко и демонстрирует свои намерения, это заставляет задуматься.

«Представьте себе на минуту — летит министр обороны США Джеймс Мэттис, и тут к его самолету подлетает российский истребитель и начинает сближение. Что будет? Конечно же, будет очень много криков и ора по поводу непрофессионализма российского пилота. И американцы сейчас будут пытаться оправдаться тем, что Су-27 проявил тот самый непрофессионализм, хотя это слабо тянет на оправдание. Пилот Су-27 предпринял все необходимые действия для того, чтобы самолет Сергея Шойгу был в безопасности. Все было профессионально», — продолжает Алексей Леонков.

Кроме того, особое внимание эксперт уделил «качанию крыльями».

«Качание крыльями — это сложившаяся давно негласная традиция между пилотами разных стран. Тем самым они показывают, что их самолеты также имеют вооружение и могут дать отпор. Это предупреждение на грани приличия, но это возможно только между боевыми самолетами. Ни в коем случае боевой самолет не может демонстрировать подвешенное под крыльями вооружение гражданским самолетам», — говорит спикер ФАН.

Военный аналитик уверен, что сам инцидент спровоцирован желанием натовского пилота повторить маневр российского коллеги, который 20 июня во время сопровождения RC-135 ВВС США сблизился с разведчиком на расстоянии в 5 футов (приблизительно 1,5 метра).

«Пилот F-16 пытался показать, что в НАТО тоже умеют филигранно управлять сложнейшей военной техникой на большой высоте и при высоких скоростях. Только вот проблема в том, что ему не дали завершить опасный маневр. Финт, грубо говоря, не получился благодаря профессиональным действиям наших ВКС. А ведь жизнь министра обороны РФ могла реально подвергаться опасности», — заключил Леонков.

Напомним, в Калининграде Сергей Шойгу проводит выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам безопасности на западном стратегическом направлении. По мнению министра, НАТО повышает интенсивность оперативной и боевой подготовки у российских границ, что демонстрирует нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса.

Накануне российский Су-27 поднимался для перехвата над Балтийским морем американского самолета-разведчика RC-135. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.