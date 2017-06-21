Шойгу рассказал, как НАТО провоцирует ухудшение ситуации у западных границ РФ

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Москва, 21 июня. Ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению из-за роста военной активности НАТО в странах Балтии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания коллегии Минобороны страны.

Глава военного ведомства обратил внимание, что ситуация у западных границ страны имеет тенденцию к ухудшению.

«Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе, — пояснил министр обороны. — Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии».

Шойгу отметил, что ведется модернизация инфраструктуры морских портов стран Балтии, аэродромов и других военных объектов этого региона.

Ранее Су-27 пресек попытку истребителя НАТО приблизиться к борту Шойгу во время его полета над нейтральными водами Балтики, передает Ura.Ru.